Akku-Brand in Kandern: Neue Herausforderung für die Wehr

Die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Die Feuerwehr Kandern ist zu ihrem ersten Akku-Brand ausgerückt. Welche Risiken gibt es? Wir haben nachgefragt.
„Das Gefahrenpotenzial ist höher“, sagt Matthias Meisinger, Kommandant der Feuerwehr Kandern. Diese musste, wie berichtet, erst Anfang der Woche mitten in der Nacht zu einem Akku-Brand eines E-Scooters ausrücken. Glücklicherweise konnten die Wehrleute das Feuer in einer Garage schnell löschen und damit Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden.