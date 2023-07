Nach dem Feuer in Hausen vor Wald – wie groß ist die Gefahr?

1 Auch bei Lithium-Ionen-Akkus, die unter anderem in Mobiltelefonen verbaut sind, ist die Brandgefahr insbesondere bei falscher Handhabung hoch. Foto: © MediaM – stock.adobe.com

Akku löst Brand aus – diese Schlagzeile sorgte jüngst für Aufsehen, als ein Haus in Hausen vor Wald in Flammen stand. Welche Gefahr verbirgt sich hinter Akku-Bränden, wie reagiert die Feuerwehr darauf und was gibt es im Umgang zu beachten? Wir klären auf.









Es ist eigentlich kaum vorstellbar – der Akku eines kleineren Haushaltsgeräts sorgt dafür, dass am Ende ein ganzes Haus brennt. Dieser Fall in Hausen vor Wald macht aber deutlich, dass der Umgang mit Akkumulatoren bedacht sein sollte. Kreisbrandmeister Florian Vetter gibt einen Einblick, was es aus Feuerwehr- und Benutzersicht für Besonderheiten gibt.