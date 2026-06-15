Akkoredeonorchester Haslach: Darum blicken die Musiker optimistisch nach vorn

Das Akkordeonorchester traf sich vor Kurzem nicht zur wöchentlichen Probe, sondern zur Hauptversammlung. Vorsitzende Kornelia Rauber blickte auf ein herausforderndes Jahr zurück, war es doch das Jubiläumsjahr zum 75-jährigen Bestehen des Vereins. Das Orchester hatte sich schon zum Jahreskonzert hohe Ziele gesetzt, das Kirchenkonzert im November rundete das Jahr ab. Beides sei eine runde Sache gewesen – mit vielen Besuchern und großer Begeisterung.

Heidi Binz, Schriftführerin bis vor einem Jahr, hatte noch einmal das ganze Jahr zusammengefasst. Nachfolgerin ist Barbara Dorner. Neben den Proben und Auftritten gab es Arbeitseinsätze bei Veranstaltungen in der Stadthalle.

Kassiererin Andrea Brüstle, die das Amt Mitte 2025 von Lucia Maier übernommen hatte, berichtete von einem beachtlichen Ergebnis. Durch das Jubiläum seien mehr Spenden als in anderen Jahren eingegangen. Drei Bewirtungen in der Stadthalle spülten ebenfalls Geld in die Kasse. Lediglich bei den Schülern gab es einen kleinen Verlust. „Das muss es uns wert sein“, meinte sie. Das Kirchenkonzert fand als Benefizveranstaltung statt. 700 Euro wurden an ein Waisenhaus in Nairobi überwiesen.

Für Dirigent Viktor Kraus war 2025 ein „produktives und sehr schönes Jahr mit vielen besonderen Momenten“. Trotz kurzer Vorbereitungszeit sei das Kirchenkonzert auf hohem spielerischem Niveau bestritten worden. „So sauber habt ihr noch nie gespielt“, lobte er seine Musiker. In den nächsten Wochen werden Stücke für das Promenadenkonzert und das Konzert im Alfred-Behr-Haus einstudier.

Die Spieler bemängelten, dass das Promenadenkonzert bei Regenwetter ersatzlos gestrichen werde. „Das Haus der Musik ist nicht zu nutzen. Das ist unbefriedigend“, sagte auch die Vorsitzende, schließlich bereite man sich darauf vor. In dieser Sache wolle man noch einmal mit der Stadt Rücksprache halten. Peter Kounis berichtete von 14 Schülern in Ausbildung. Bei ihren Auftritten hätten sie ordentliche Leistungen gezeigt. Kornelia Rauber erklärte, dass die Jugendlichen vom Quintett bald so weit seien, dass sie im Orchester mitspielen könnten. Es gelte nun, sie einzubinden, bevor sie anderen Interessen nachgehen. So wären auch wieder Plätze frei für neue Schüler. Insgesamt sollen für das Hauptorchester wieder verstärkt frühere Mitspieler angesprochen werden.

Derzeit hat der Verein 25 aktive Mitspieler

Der Verein hat derzeit 25 aktive Mitspieler. „Wir fangen im Herbst wieder mit neuen Stücken an, das ist eine gute Gelegenheit einzusteigen“, sagte die Vorsitzende. „Wir sind offen für neue Leute.“ Interessierte können sich direkt an den Verein wenden.Frank Obert überbrachte die Grüße der Stadt. Er spüre eine gute Stimmung und einen freundschaftlichen Zusammenhalt unter den Spielern. Dafür, dass es um ein einziges Instrument, nämlich das Akkordeon, gehe, sei die Anzahl von 25 eine tolle Zahl, meinte er. Die Vorsitzende nahm anschließend drei Ehrungen für besonderen Probenbesuch des Musiker vor: In 43 Proben hat Eugenia Lasarenko nur dreimal gefehlt. Hubert Neumaier hat zweimal gefehlt und Heidi Binz lediglich einmal.

Termine

Vor der Sommerpause ist für Freitag, 24. Juli, ein Konzert im Alfred-Behr-Haus geplant, am 29. Juli das Promenadenkonzert. Am 18. Oktober ist auf dem Hörnleberg eine Gottesdienstbegleitung und ein anschließendes Platzkonzert vorgesehen. Der Arbeitseinsatz bei der Hobbykünstlerausstellung wird am 14. und 15. November sein. Die Bewirtung bei „Stahlzeit“ ist am 2. Januar und das nächste Jahreskonzert am 24. April 2027. Für die Jugend ist innerhalb des Sommerspaßprogramms am 5. August „Spiel & Spaß mit Musik“, am 21. November, 15 Uhr findet der Vorspielnachmittag in Fischerbach statt. Auch ist im Herbst wieder ein Akkordeon-Spielnachmittag von Jung und Alt geplant