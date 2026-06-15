Akkoredeonorchester Haslach: Darum blicken die Musiker optimistisch nach vorn

Auf ein erfolgreiches Jahr blickte das Akkordeonorchester Haslach bei seiner Hauptversammlung zurück. Es standen Zukunftsfragen und Ehrungen im Mittelpunkt.
Das Akkordeonorchester traf sich vor Kurzem nicht zur wöchentlichen Probe, sondern zur Hauptversammlung. Vorsitzende Kornelia Rauber blickte auf ein herausforderndes Jahr zurück, war es doch das Jubiläumsjahr zum 75-jährigen Bestehen des Vereins. Das Orchester hatte sich schon zum Jahreskonzert hohe Ziele gesetzt, das Kirchenkonzert im November rundete das Jahr ab. Beides sei eine runde Sache gewesen – mit vielen Besuchern und großer Begeisterung.