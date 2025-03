Nach der Begrüßung durch Timo Armbruster aus dem Vorstand des Akkordeonorchesters eröffnete das Orchesterle den Nachmittag mit „StartUp 2“ in zwei Sätzen.

Danach begannen die jüngsten Teilnehmer auf der Melodika, dem idealen Einstiegsinstrument für das Notenlernen, mit ihrem ersten Auftritt auf einer Bühne. Sie zeigten, dass sie schon nach wenigen Monaten in der Lage sind, kürzere Liedstücke vor einem Publikum vorzutragen.

Lesen Sie auch

Weiter ging es abwechselnd mit Akkordeon- und Keyboardvorträgen, die von den Musikschülern einzeln oder im Duo vorgetragen wurden. Dabei steigerte sich mit zunehmendem Alter der Spieler auch der Schwierigkeitsgrad. Es waren Titel wie „Akkordeon Fox“, „Blues for you“, „Moonflyht-Race“ oder „Samba de los Fingeros“ zu hören. Die Moderation übernahm Musiklehrer Mario Nortmann.

Quasi eine Generalprobe

Einige der Akteure stecken mitten in der Wertungsspielvorbereitung für das Bezirksjugendtreffen in Beffendorf. So wurde der Vorspielnachmittag gewissermaßen zu einer Hauptprobe für sie. Auch beide Jugendorchester nehmen am Wertungsspiel teil, und so setzte das Teenieorchester mit ihrem „Accoustic Flirt“ in drei Sätzen einen gelungenen Schlusspunkt unter den diesjährigen Vorspielnachmittag.

Unsere Empfehlung für Sie Akkordeonorchester in Waldmössingen Grandiose Besucherzahl beim Konzert Timo Armbruster aus dem Vorstandsgremium begrüßte die Mitglieder des Akkordeonorchesters Waldmössingen zur Hauptversammlung im Proberaum der Kastellhalle Waldmössingen.

Der nächste Höhepunkt für die Jugend des Akkordeonorchesters wird das Kindermusical im Juli sein, das gemeinsam mit der Grundschule Waldmössingen zur Aufführung kommt.