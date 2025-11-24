Akkordeonorchester Waldmössingen: Dieter Witz dirigiert zum letzten Mal

Das Jubiläumskonzert des Akkordeonorchesters Waldmössingen wird das letzte unter Dirigent Dieter Witz sein.
Wenn das Akkordeonorchester Waldmössingen am 30. November sein Jahreskonzert in der Kastellhalle gibt, ist es für alle Beteiligten etwas Besonderes. Der Verein beschließt damit das Jahr seines 40-jährigen Bestehens. Für Dirigent Dieter Witz wird der musikalische Höhepunkt, traditionell am ersten Advent, zugleich ein Abschied sein. Der 70-Jährige wird ein letztes Mal sein Orchester dirigieren. Und diese Formulierung ist in seinem Fall keinesfalls eine Übertreibung. Ohne ihn gäbe es kein Jubiläum, kein Konzert, nicht einmal ein Orchester: Dieter Witz hat es 1985 selbst ins Leben gerufen – und fungiert seitdem als musikalischer Leiter. Bis jetzt.