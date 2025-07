Mit großer Vorfreude und viel Engagement stecken die Darstellerinnen und Darsteller des Akkordeonorchesters, der Grundschule sowie der mittleren Garde der Narrenzunft Waldmössingen mitten in den Endproben für das Musical „Tabaluga“.

Nur noch wenige Restkarten für Premiere

Die heiße Phase hat begonnen: Gesang, Schauspiel, Tanz und Bühnenbild werden mit viel Herzblut und Liebe zum Detail abgestimmt, um ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein auf die Bühne zu bringen.

Lesen Sie auch

Die Premiere findet am Freitag, 11. Juli, um 17.30 Uhr in der Kastellhalle Waldmössingen statt – hierfür sind nur noch wenige Karten erhältlich. Für die Aufführungen am Samstag, 12. Juli, um 10.30 Uhr und 17.30 Uhr sind noch Karten verfügbar.

Tickets gibt es bei der Ortsverwaltung Waldmössingen, per Mail an aow-tickets@aowaldmoessingen.de sowie bei der Buchlese in Schramberg. Kinder von sechs bis 15 Jahren zahlen fünf Euro, Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren neun Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, jedoch keinen Sitzplatzanspruch ohne eigene Karte.

Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Weitere Informationen unter: www.aowaldmoessingen.de