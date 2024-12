Akkordeonorchester: Bei diesem Konzert konnten auch die Balinger sich nicht zurückhalten

1 Mit Begeisterung lauschten die Zuhörer der bunten Mischung beim Jahreskonzert des Akkordeonorchesters Balingen. Foto: Kappe

„Modern, vielseitig, erfolgreich“ – so bezeichnet sich das Akkordeonorchester im Programmheft seines Jahreskonzerts. Und dass sie auch halten, was sie versprechen, zeigten die Musiker bei ihrem Konzertabend am Samstag in der Balinger Stadthalle.









Link kopiert



Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte fand das Jahreskonzert des Akkordeonorchesters am 1. Advent statt. Dieser verspreche unter anderem Freude, Weihnachtsstimmung und ruhige Momente – dies alles finde sich auch im Konzertprogramm. Es wurde eine musikalische Reise rund um die Welt, an dem auch die Mundharmonika-Spieler unter der Leitung von Brigitte Burgbacher teilnahmen.