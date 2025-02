Die 42. Hauptversammlung des Akkordeonorchesters Aichhalden-Rötenberg fand dieser Tage im Feuerwehrhaus in Rötenberg statt. Vorstand, Schriftführerin, Kassier, Jugendleiter und Dirigenten berichteten über die Ereignisse und Themen des vergangenen Jahres.

Es waren sich laut Mitteilung alle einig, dass es wieder ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr war, mit vielen Highlights, darunter das gelungene Kirchenkonzert in Aichhalden, der Auftritt bei der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu gemeinsam mit dem Akkordeonorchester aus Kißlegg sowie die zweitägige Gewerbeschau in Aichhalden-Rötenberg.

Seitens der Dirigenten und Bürgermeister Michael Lehrer wurde die Zusammenarbeit mit dem Vorstand gelobt. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde als sehr probenintensiv beschrieben, da mit dem Jahreskonzert am 22. März, dem Bezirksjugendtreffen am 29. März, sowie der Teilnahme beim Wertungsspiel in Innsbruck Ende Mai viele musikalische Höhepunkte anstehen.

Für weitere zwei Jahre gewählt

Für eine weitere zweijährige Amtsperiode stellten sich der Kassier, Thomas Blocher und die Schriftführerin, Beatrix Haas zur Verfügung, wie auch die aktiven Ausschussmitglieder Maureen Otto, Bettina Haberer und Bernd Kopp. Auch der Jugendleiter Moritz Kohle und die Kassenprüferin Anna Marte wurden für weitere zwei Jahre gewählt.

Die passive Beisitzerin Simone Petermann stand nicht mehr zur Wahl. Sie wurde von Susanne Widmaier abgelöst. Die Jugendvertreterin der AKO-Kids Sofia Schnell und der Jugendvertreter der AKO-SoundScouts Cedrik Widmaier wurden auf ein Jahr wieder gewählt.