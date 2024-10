Akkordeonjugend Waldmössingen: Jugendliche genießen Aussicht auf dem Rottweiler Testturm

Nach dem Fototermin für neue Vereinsfotos und einer kleinen Stärkung mit Pizza ging es für die Jugendlichen zur Turn- und Bewegungslandschaft nach Villingendorf. Dort konnten sich alle in Teams bei verschiedenen Aktivitäten austoben. Neben Trampolinspringen und Klettern an der Klettwerwand, war laut Mitteilung das absolute Highlight für alle das Springen auf dem Bungee-Trampolin.

Im Anschluss daran gab es ein gemeinsames Picknick mit allerlei herzhaften und süßen Häppchen. Der nächste Stopp war dann der 246 Meter hohe Aufzugstestturm in Rottweil, mit dem Aufzug ging es für die Jugendlichen hoch hinaus. Auch wenn das Wetter am Morgen noch nicht so gut aussah, konnten alle die Fernsicht super genießen und ihr Zuhause fast erkennen.

Am Ende folgte noch eine kleine Überraschung, von der die Jugendlichen zuvor nichts wussten: ein Eis bei der Eisdiele in Dunningen. Ein aufregender Tag ging dann auch schon zu Ende, und nun kann es mit den Orchesterproben für das kommende Jahreskonzert mit vollem Elan weitergehen.