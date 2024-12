Akkordeonclub begeistert Besucher: Ottenheimer Musiker in ihrem Element

1 Der Akkordeonclub Ottenheim begeistert sein Publikum. Unterstützt wurden die Musiker vom Gesangverein Concordia. Foto: Heitzmann

Der Akkordeonclub gab ein Konzert im Zeichen der Natur und brachte sowohl Feuer, Wasser, Erde als auch Luft gebündelt auf die Bühne. Unterstützt wurden der Club vom Gesangsverein Concordia. Reichlich Beifall und eine Zugabe waren die Folge.









„Vier Elemente“ – so lautete das Motto, das der Akkordeonclub Ottenheim ganz im Zeichen der Natur für sein Konzert gewählt hatte. In guter Zusammenarbeit mit dem Gesangverein Concordia und Tobias Geppert an der Trompete wurde so ein abwechslungsreiches Programm präsentiert, bei dem für jeden Musikgeschmack etwas dabei war.