Akkordeon trifft Orgel: Dieses Konzert in der Oberndorfer Stadtkirche war überfällig

Dieses Konzert in der Oberndorfer Stadtkirche war überfällig

1 Das Akkordeonorchester Beffendorf spielt in der Evangelischen Stadtkirche Oberndorf. Foto: Lauble Zu seinem 50. Jubiläum feiert das Akkordeonorchester Beffendorf auch mit einem besonderen Auftritt in Oberndorf.







Das Konzert, so Kathrin Maus vom AOB, fand auf Initiative von Michael Link statt und war eigentlich schon seit langer Zeit geplant. Eröffnet wurde der Abend vom Akkordeonorchester unter der Leitung von Sabine Kölz, mit „Festival“ von Ian Watson. Das Stück wurde für Akkordeon so komponiert, dass es Spaß machen soll, es zu spielen. Es hat sich wohl auf die Akkordeonisten übertragen, denn die Freude und der Spaß am Musizieren zog sich durch den ganzen Abend.