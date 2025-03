Vorsitzende Tamara Haas berichtete von ihrem ersten arbeits- und probenintensiven Vereinsjahr. Vor allem die Renovierung des Proberaums und die Gründung des neuen Schülerorchester wurde erwähnt.

Schriftführerin Stefanie Kunz wusste über die Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr zu berichten. Höhepunkt war das Jahreskonzert.

Lesen Sie auch

Eine gute Jugendarbeit

Laut Kassiererin Helga Eberhardt weist der Kassenstand gegenüber dem Vorjahr ein Plus aus, was vor allem dem erfolgreichen Narrenbesen beim Narrentreffen in Winzeln zuzuschreiben war.

Dass es bei der Jugendarbeit gut klappt, berichteten die Jugendleiter Maurice Apitzsch und Vinja Kopf, die auch einen Überblick über die Aktivitäten des Schüler- und Jugendorchesters gaben.

Schülerorchester ist ein Erfolg

Erfreut zeigte sich die Dirigentin Sandra Keller, dass derzeit 56 Schüler in Ausbildung seien (verteilt auf Akkordeon-, Melodica-, Keyboard- und Klavierspieler).

Im neu gegründeten Schülerorchester spielen derzeit 14 Kinder und zehn Jugendliche im Jugendorchester. Auch die Kooperation mit der Heimbachschule hat sich inzwischen etabliert.

Neue und alte Gesichter

Im Hauptorchester blickt die Dirigentin aktuell auf eine stolze Spielerzahl von 32. Über eine höhere Probenbeteiligung, vor allem in konzertfreien Zeiten, würde sie sich dennoch freuen.

Bei den Wahlen konnten Anja Przybylski als stellvertretende Vorsitzende, Vinja Kopf als stellvertretende Jugendleiterin und die Ausschussmitglieder Stefan Fehrenbacher, Silke Ganter und Fabian Schweikert für zwei weitere Jahre gewählt werden.

Stefanie Kunz übergab den Posten der Schriftführerin an Vanessa Klumpp, bleibt dem Ausschuss jedoch weiterhin als Ausschussmitglied erhalten. Gerlinde Schultheiss schied auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus.

Es gibt viele Ehrungen

Anschließend konnte der DHV-Vorsitzende Thomas Hug von Seiten des Verbands die folgenden Ehrungen vornehmen: Für fünf Jahre aktives Musizieren wurden Moritz Reichert, Marius Jauch und Maximilian Kimmich geehrt. Zehn Jahre aktiv ist Maurice Apitzsch, 50 Jahre Klaus Kreuzberger.

Tamara Haas zeichnete zudem Thomas Wöhr für 50 Jahre aktives Musizieren aus, zudem Jochen Gaus für 30 Jahre passive Mitgliedschaft, Simone Schmid, Peter Rottler und Waltraud Moosmann für 40 Jahre passive Mitgliedschaft und Rainer Schweikert für 50 Jahre.

Die Narren danken

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurde die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags einstimmig beschlossen.

Im Anschluss daran wurden noch die besten Probenbesucher geehrt: Dies waren im vergangenen Jahr beim Jugendorchester Vanessa Seibold, Felix Keller, Tim Keller und Vinja Kopf. Beim Hauptorchester waren es Tim Keller, Stephan Reichert, Vinja Kopf und Karola Kaupp.

Ein Vertreter der Narrenzunft Fluorn bedankte sich beim Verein für die Beteiligung an allen Fasnetsumzügen der Narrenzunft Fluorn durch die Münzpeterkapelle.