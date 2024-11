Akkordeon-Orchester Bernbach: Immer schneller und tongewaltiger

1 Mit Pep und Power moderierte Theresa Lienen den Pippi Langstrumpf-Titelsong an. Foto: Gegenheimer

Die musikalischen „Nordlichter“ des Akkordeon-Orchesters Bernbach haben am Samstagabend weit über den Höhenort hinaus geleuchtet, die Akkordeon-Orchester-Familie hat ein mitreißendes Konzert präsentiert. Die Festhalle war ausverkauft.









Link kopiert



„Ab nach Skandinavien!“ , begrüßte Claudia Kull vom Vorstandstrio. Künstlerisch kreativ in alle Richtungen war das Team um Kull gewesen, was gut 150 Gäste in der ausverkauften Halle, darunter der extra aus Balingen angereiste, langjährige Dirigent Franc Zibert, erleben konnten: liebevolle Deko, Speisen- und Getränkeauswahl von Fischteller mit Krabben und Lachs bis Glögg, dem skandinavischen Glühwein.