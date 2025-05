Akkordeon Orchester Balingen: Eines unter 355 Ensembles beim Festival

1 Das AKB will – so wie auf dem Bild bei einem früheren Auftritt – auch in Innsbruck Jury und Publikum überzeugen. Foto: Kanppe Das Akkordeon-Orchester Balingen wird Teil des größten internationalen Akkordeon- und Harmonika-Festivals der Welt in Innsbruck sein.







Dabei geht es am Freitag und Samstag darum, in einem von 355 Wertungsauftritten von Akkordeongruppen aus aller Welt einen Platz in diesem internationalen Ranking zu erspielen. Jochen Haußmann, Präsident des Deutschen Harmonika Verbandes (DHV), weiß was den Teilnehmenden dieser Termin bedeutet: „Sie haben sich monatelang auf diesen großen Tag vorbereitet und wollen in der „Champions League“ der Akkordeon- und Harmonikaensembles ihr Bestes geben.“