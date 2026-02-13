Akademische Kontakte: Hochschulaustausch DAAD muss Arbeit in Russland einstellen

Mit dem Verbot des DAAD in Russland drohen akademische Kontakte fast komplett zu enden. Die Bundesregierung protestiert. Wie geht es für etwa 200 Stipendiaten in Deutschland weiter?
Bonn/Moskau - Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) stellt wegen der Einstufung als unerwünschte Organisation seine Arbeit in Russland ein. Das DAAD-Büro in Moskau sowie das vom DAAD verantwortete Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) Moskau würden geschlossen, teilte die Organisation in Bonn mit.