Akademische Karriere: Frauenanteil bei Professuren steigt auf 30 Prozent

Der Anteil von Professorinnen an deutschen Hochschulen ist laut Statistik auf 30 Prozent gestiegen. Doch je höher die akademische Stufe, desto seltener sind Frauen vertreten.
Wiesbaden - Der Frauenanteil an Professuren in Deutschland hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Laut StatistischemBundesamt waren 30 Prozent der 52.100 hauptberuflichen Professorinnen und Professoren an Hochschulen in Deutschland zum Jahresende 2024 weiblich. 2004 hatte der Frauenanteil den Statistikern zufolge noch bei 14 Prozent gelegen, 2014 bei 22 Prozent. Auch gegenüber dem Vorjahreswert (29 Prozent) hat er sich 2024 leicht erhöht.