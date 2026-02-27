AK Soziales in Bad Herrenalb: Bei der Besetzung des neuen Arbeitskreises herrscht Verwirrung

Der Arbeitskreis Soziales soll nach dem Wegfall des Sozialamtes im Bad Herrenalber Rathaus den Bedarf der Bürger ermitteln. Doch bei der Zusammensetzung gibt es Verwirrung.
Irritationen gab es jetzt in der jüngsten Sitzung des Bad Herrenalber Gemeinderats über die Zusammensetzung des neuen Arbeitskreises Soziales. Die Verwaltung wurde in der Januar-Sitzung beauftragt, einen Arbeitskreis einzurichten, um das weitere Vorgehen zur Ermittlung von Bedarfen bedürftiger Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie möglicher Unterstützungsansätze abzustimmen, heißt es in der Sitzungsvorlage.