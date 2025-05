AK Asyl Hechingen: Leuchtturmprojekt Refugio mit Integrationspreis ausgezeichnet

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann besuchte im September 2024 auf Einladung von Landrat Günther-Martin das Refugio in Hechingen. Foto: Hahn

Der Arbeitskreis Asyl (AK) wurde jüngst für sein Leuchtturmprojekt Refugio mit dem Integrationspreis des Landes in der Kategorie Zivilgesellschaft prämiert. Landrat Günther-Martin Pauli spricht von einem „wunderbaren Experiment“.









Eine hohe Ehre wurde jüngst dem Hechinger AK Asyl zuteil. Die Ehrenamtlichen wurden von Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha unter dem Motto „Zusammen für Integration“ am Donnerstag für das Refugio im Kursaal in Bad Cannstatt mit dem Integrationspreis des Landes in der Kategorie Zivilgesellschaft ausgezeichnet. Geehrt wurden laut Pressemitteilung neun Projekte aus 236 Bewerbungen aus ganz Baden-Württemberg.