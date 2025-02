AIszeichnung: „Oscar des Handwerks“ für Gutacher

1 Mit all ihren Mitarbeitern und den Gästen feierte das Unternehmen seinen Erfolg. Foto: Reinhard

Kaspar-Holzbau hat im Rahmen der Auszeichnung „Handwerksunternehmen des Jahres 2025“ den Sonderpreis „Neue Wege im Handwerk“ gewonnen. Bei der offiziellen Übergabe wurde der Betrieb für seine Verbindung von Tradition und Moderne gelobt.









Die Handwerkskammer Freiburg zeichnet jährlich einen Betrieb pro Landkreis als „Handwerksunternehmen des Jahres“ aus, und das seit 2012. In diesem Rahmen wird auch ein Sonderpreis mit einem wechselnden Schwerpunkt vergeben; in diesem Jahr für „Neue Wege im Handwerk“. Dieser ging für 2025 an Kaspar Holzbau aus Gutach. Bei einer Feier am Donnerstag wurde die mit der Auszeichnung verbundene Trophäe und Urkunde übergeben. Zahlreiche Gäste und Gratulanten waren zu diesem Anlass erschienen.