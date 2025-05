Airline: Swiss streicht 1.400 Sommerflüge wegen Pilotenmangel

Rüstungsindustrie Baden-Württemberg Fünf Prozent für Rüstung – das erhoffen sich Thales und Co. davon

Außenminister Wadephul deutet nochmals höhere Verteidigungsausgaben an. Profitieren würden vor allem Rüstungsfirmen, auch in Baden-Württemberg. Was erhoffen sie sich von den Plänen?