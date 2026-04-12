Vom geplatzten Reifen bis zum Blitzschaden: In einer Werkhalle in Niedersachsen werden Flugzeugteile aus ganz Europa repariert. Wie die Experten auch aussichtslose Fälle wieder flugtauglich machen.
Stuhr - Der Reifen ist geplatzt, die Landeklappe verbeult und Korrosion hat auch schon Spuren hinterlassen. "Das ist eine relativ komplexe Reparatur", sagt Christopher Jacob, Leiter des Airbus Repair Centers. "Wir müssen die Landeklappe komplett zerlegen." Doch wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Klappe wieder wie neu sein.