1 Ob es der Hund von Christian Sontag oder Orca der Killerwal (Bild) ist, Torben Störmer hat sie an den Wänden im Aqualino mit Airbrush-Technik verewigt. Foto: Schimkat

Das Aqualino zieren seit kurzem Graffiti- und Airbrush-Bilder. Einer der Künstler ist Torben Störmer, der mit eine Airbrush-Pistole arbeitet. Wir haben mit ihm über seine Arbeit und Leidenschaft gesprochen.

Unterkirnach - Wenn man die Treppe zum Hallenbad Aqualino herunter steigt, fällt der erste Blick auf den freundlichen Wuffi von Christian Sontag, der mit seinem Team unermüdlich im Aqualino schuftet und der Wiedereröffnung entgegen fiebert. Der kleine Hund ist so vortrefflich wiedergegeben, das ist das Werk von Airbrush-Künstler Torben Störmer. An der Wand hinter der Treppe, die in den Saunabereich führt, lachen zwei große Orcas, die sich zumindest hier sehr fröhlich und harmlos zeigen. Auch diese beiden Kollegen hat Torben Störmer mit seiner Airbrush-Pistole verewigt.

Urkomische Gestalten und Tiere

Er und seine Freunde von der Graffiti-Gruppe haben eine Woche die Wände im Aqualino mit zum Teil urkomischen Tieren und Gestalten verschönert. Wenn das Bad wieder eröffnet wird, werden Schwimmer, die lange auf diesen Moment warten, ihr Bad nicht mehr wieder erkennen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt Torben Störmer, gut bekannt unter seinem Logo "CONO Airbrush", wie er die Graffiti-Gruppe kennenlernte und mit ihnen im Aqualino tätig wurde. An der Nordsee geboren, kam er im Alter von vier Jahren nach Donaueschingen, wo er aufwuchs und schon als Kind unermüdlich zeichnete. Tiere, Fußballspieler, viele Gesichter zeichnete er mit seinem Bleistift, und als er merkte, dass er sich so nicht mehr weiterentwickeln konnte, bestellte er sein erstes Airbrush-Set.

Beruf als Groß- und Außenhandelskaufmann

Er arbeitete in seinem Beruf als Groß- und Außenhandelskaufmann in Freiburg und Markdorf, aber seine Liebe ist die Airbrush-Kunst: "Ich zeichnete mit der Pistole Promis nach Fotos aus dem Internet, erhielt dann Aufträge wie die Lokomotive von Jim Knopf im Europapark Rust, malte ein Auto auf beiden Seiten, was 120 Stunden Arbeit bedeutete. Auch einen Event-Keller habe ich bemalt", fährt er fort.

Aus der Zeitung habe er von den Graffiti-Künstlern am Saba-Gelände erfahren und gesellte sich zu ihnen. "Inzwischen sind wir 20 Künstler, unter anderem aus Stuttgart oder Trossingen und treffen uns seit Januar unregelmäßig am Saba-Gelände, dann kam der Auftrag vom Förderverein und der Betriebsgesellschaft gGmbH Aqualino und wir schauten uns mit Jonas Fehlinger das Bad an", so Torben Störmer. Jeder habe zuhause überlegt, wie die Wände dort gestaltet werden können, und er habe sich für die Orcas entschieden.

Schattierungen eine Herausforderung

Die größte Schwierigkeit sei das Gerüst an der Wand gewesen, denn er habe nicht zurücktreten und schauen können, sondern musste jedes Mal vom Gerüst steigen, und dann habe dieses ihm die Hälfte der Orcas verdeckt.

Die Schattierungen und Bewegungen der Orcas zu malen, sei auch eine Herausforderung gewesen, meint er und betont, die Woche mit den neuen Freunden habe mega Spaß bereitet.

Zuhause sei er nicht der einzige gewesen, der gerne malte und zeichnete: "Meine Mutter malte Landschaften und Menschen, mein Stiefvater und mein Bruder malen auch, und jetzt fängt mein Neffer auch schon an", schmunzelt er. Ach ja, neben Wänden und Autos verziere er auch Motorrad-Helme mit der AirbrushPistole, erklärt er abschließend.