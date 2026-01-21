Aida-Weltreise: Eutinger geraten auf Titanic-Route in schweren Sturm

Seit mehr als zwei Monaten sind Stefan und Andrea Klumpp auf einer Schiffsreise rund um den Erdball. Sie treffen Indigene in Panama und geraten in einen Orkan.
Der Wind macht dem Kreuzfahrtschiff Aidadiva vor der Küste Japans einen Strich durch die Rechnung. Dort auf dem Meer vor der Insel Amami-Oshima befinden sich Stefan Klumpp (68) und seine Ehefrau Andrea (65) aus Eutingen, als sie sich in einer E-Mail an unsere Redaktion wenden, um von ihrer Weltreise zu berichten. Eigentlich hätte das Schiff die Insel an diesem Tag anlaufen sollen, doch bei Windstärke acht bis neun gelingt der Plan nicht. Stattdessen nimmt der Kapitän Kurs auf die japanische Stadt Naha. Probleme bereitet das Wetter den Eutingern nicht – sie haben schon einen weitaus heftigeren Sturm überstanden – vor rund zwei Monaten Mitten im Nordatlantik.