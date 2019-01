Aichtal Ungebremst in Unfallstelle: Zwei Tote auf B 27

Die Unfallverursacherin und ihre drei Mitfahrer wurden ebenfalls zum Teil schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt zählte die Polizei 15 Verletzte. Die Straße war bis zum Morgen in beide Richtungen gesperrt.

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder in der Silvesternacht zu schweren Unfällen mit mehreren Fahrzeugen - auch bei Nebel. 2013 starben nahe Ulm drei Menschen, als zwölf Fahrzeuge in einander fuhren. 2017 waren auf der A7 in der Nähe des bayerischen Bad Grönenbachs in dichtem Nebel drei Lastwagen und neun Autos zusammengestoßen. Sechs Menschen kamen dabei ums Leben.