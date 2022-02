1 Der junge Mann wird im Streit aggressiv und provozierend. Foto: Pixabay

Weil sie ihn wegen Corona nicht zu einer weiteren Party fahren wollte, hat es zwischen einem 21-Jährigen und seiner Mutter einen heftigen Streit gegeben. Der junge Mann schlug dabei eine Autoscheibe ein. Jetzt musste er sich wegen Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Oberndorf verantworten.















Aichhalden/Schramberg-Sulgen - Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, am 6. Juni vergangenen Jahres nachts bei einer Auseinandersetzung mit seiner Mutter die Scheibe des Autos eingeschlagen zu haben, in dem die beiden während des Streits saßen.

Anwohner rufen die Polizei

Besorgte Anrufer hatten um 1.27 Uhr bei der Polizei angerufen und lautes Geschrei am Sulgener Kirchplatz gemeldet. Eine Streife fuhr hin und traf dort den Angeklagten und seine Mutter an. Diese hatte ihren Sohn und dessen Freund in Hardt abgeholt, wo beide schon gefeiert hatten. Der Freund war bereits ausgestiegen und weggegangen. Der Sohn rastete dann aber aus, weil seine Mutter ihn wegen der Corona-Beschränkungen nicht zu einer weiteren Party fahren wollte. Der Sohn wurde wegen der Ruhestörung von den Polizisten zur Ordnung gerufen, bevor sie wieder Streife fuhren.

Weinende Mutter, aggressiver Sohn

Um 2.01 Uhr dann gingen wieder Anrufe bei der Polizei ein. Wieder wegen Lärm und Geschrei auf dem Kirchplatz. Dieses Mal fanden die Polizeibeamten eine zerstörte Windschutzscheibe am Auto, eine weinende Mutter sowie einen aggressiven und provozierenden Angeklagten vor. "Man kam nicht an ihn heran", sagte der Polizist vom Polizeirevier Schramberg im Zeugenstand. Nachdem ihm ein Ingewahrsamnehmen angedroht wurde, hatte er sich wenigstens soweit beruhigt, dass die Mutter ihn mit nach Hause nach Aichhalden nehmen konnte. Dort allerdings erlitt die Frau wegen der Aufregung einen Zusammenbruch und musste ins Krankenhaus. Der Stiefvater, dem das Auto mit der zerstörten Scheibe gehörte, wollte zwar auf eine Anzeige verzichten. Die hatten die Beamten der Polizeistreife aber schon gestellt.

Verurteilt und verwarnt

Der Angeklagte war kein unbeschriebenes Blatt: Seit 2016 war er schon wegen Beleidigung, Diebstahl, Trunkenheit im Verkehr und Hausfriedensbruch aufgefallen und zu Arrest und Geldauflage verurteilt sowie verwarnt worden. "Unter Alkoholeinfluss hat er den Hang, aggressiv und gewalttätig zu werden", berichtete die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe. Zur Zeit habe er aber den Alkohol im Griff. "Ich glaube, ihm ist bewusst, dass er dieses Mal zu weit gegangen ist. Er hat auch nichts mehr getrunken seither", versicherte auch seine Mutter.

Zwischenzeitlich, genauer im Oktober, habe der Angeklagte seine Krankenpflegeausbildung in Oberndorf doch noch abgeschlossen und eine Arbeitsstelle in der Schweiz gefunden, wo er bei seinem leiblichen Vater wohnen kann.

Verfahren wird eingestellt

Bei dieser Perspektive und dem aktuellen gebesserten Verhalten des Angeklagten plädierte die Staatsanwältin für eine Einstellung des Verfahrens nach Paragraf 153: Er habe inzwischen Einsicht in sein Handeln gezeigt und er habe sich entschuldigt. Dem schloss sich die Richterin an und stellte das Strafverfahren ein: "Sie haben inzwischen einen positiven Weg eingeschlagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute in der Schweiz." Die Kosten des Verfahrens muss er allerdings tragen.