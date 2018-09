Aichhalden Zwei Tage, drei Touren

Aichhalden. Am ersten Tag der Wanderung wurden zwei verschiedene Touren angeboten. So konnte bis kurz vor dem Start jeder frei entscheiden, welche Strecke für ihn persönlich an diesem Tag besser zu bewältigen wäre – denn "manchmal ist es ein Kreuz mit dem Knie". Start beider Wanderungen war beim Parkplatz Sägplatz in Simonswald, direkt neben dem Gasthaus Krone Post, wo auch das Nachtquartier war.

Geboten wurde eine Gipfeltour, die von Dietmar und Heike Moosmann geführt wurde. Der erste steile Anstieg von 870 Höhenmeter, der auch schon kurz nach der Kirche begann, wurde in den ersten vier Kilometern bewältigt.

Der Verlauf bis zum Gummeneck lag zwar im schattigen Wald, dennoch kam jeder ordentlich ins Schnaufen und Schwitzen. Am Schultiskopf wurde eine kleine Vesperpause eingelegt. Weiter ging es über den felsigen Grat auf dem, immer noch steigenden Pfad bis zum Ibichkopf.