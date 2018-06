Aichhalden Zwei Ikebana-Gruppen zeigen ihre Werke

Aichhalden-Rötenberg. "Schwarzwald trifft Japan" lautet der Titel einer Ikebana-Ausstellung in den Räumen der Ortsverwaltung Rötenberg, die am Sonntag, 17. Juni, eröffnet wird. Die Ikebanagruppe Aichhalden-Rötenberg wird dabei Arrangements im Stil der Stuttgarter Ikebana-Schule präsentieren. Unterstützt wird sie von der Oberndorfer Ikebanagruppe. Die Ausstellung wird am 17. Juni um 14 Uhr mit einem Kurzvortrag über Ikebana und einer kleinen Teezeremonie eröffnet. Für das leibliche Wohl sorgt der CVJM ab 11.30 Uhr mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen.