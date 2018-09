Aichhalden Zwei Höhepunkte gibt es ganz zum Schluss

Höhepunkt war die Übernachtung in der Reint und das damit einhergehende Kennenlern-Spiel sowie einer Schnitzeljagd, von der sich die Kinder trotz strömenden Regens nicht abhalten ließen. Da durften Lagerfeuer, Grillwurst und Stockbrot nicht fehlen. Tags darauf stärkten sich die Teilnehmer mit einem reichhaltigen Frühstück, bevor es wieder nach Hause ging.

Etwas weiter hinaus, nämlich in die Schwabenmetropole Stuttgart, zog es den CVJM ebenfalls noch. Dort machten sie Station im Bibliorama, wo sie in den Genuss einer Führung kamen – das Bibliorama war offiziell nur mittags geöffnet, weshalb die Teilnehmer die Räumlichkeiten für sich allein hatte. Im Bibliorama ist der Name Programm: Hier erfuhren die Kinder mit multimedialer Ausstattung Geschichten über einige Akteure in der Bibel.

Mittags waren sie im Kloster Aidlingen zu Gast; auch dort gab es allerlei Wissenswertes, zum Beispiel über die Gründerin Christa von Viebahn.