Aichhalden Zwei Großprojekte der Gemeindepolitik

Nicht nur aufgrund des sehr erfolgreichen Sports der Ringer, die derzeit in der zweiten Bundesliga ringen, und einem breiten Band an Angeboten, soll durch die Erweiterung der Sporthalle für Jung und Alt in jeglichen aktiven Bereichen geschaffen werden.

Auch beim Punkt Bildung sicherte Teufel seine Unterstützung zu: "Bildung ist mir ein Herzensanliegen. Sie ist der Grundstein für eine gute und lebenswerte Zukunft unserer Kinder", so Teufel, der sich in Stuttgart bereits seit Jahren für gute Bildungsangebote einsetzt. "Es ist gut und wichtig, dass Landes- und Kommunalpolitik gemeinsam die Themen angehen", so Teufel abschließend.