Aichhalden Zunft will keine Frau im Elferrat

Aichhalden. Hauptversammlungen der Aichhalder Narren sind spannend und ziemlich lang. Zunftmeister Klaus Hörl schaffte es gerade noch so, die 82. Auflage im Gasthaus Adler zu beenden, bevor die Kirchenuhr Mitternacht schlug.

Wie bereits vor einem Jahr rückte der Kassenbericht in den Mittelpunkt der Versammlung. Wie Hörl klarstellte, habe Kassierer und Elferrat Franz Arnold seine Ämter zum 31. Januar 2018 niedergelegt. Der Grund sei gewesen, dass es unterschiedliche Auffassungen bei der Kassenführung zwischen dem Vorstand und dem Säckelmeister gegeben habe. In der Kasse seien keine Unregelmäßigkeiten aufgetaucht, es fehle auch kein Geld. Wer etwas anderes behaupte, streue Gerüchte, warnte der Zunftchef.

Mit der Unterstützung des Vorstands hat Elferrat Edgar Wilhelm die Arbeit von Arnold übernommen. Dessen Ausführungen zufolge habe ihm diese Aufgabe einige schlaflose Nächte bereitet. Er habe sich akribisch in das komplexe Thema einarbeiten müssen und zunächst keine Zugriffe auf die Konten gehabt. Eine weitere Schwierigkeit bestünde darin, dass das Geschäftsjahr der Zunft zum 31. März ende, das Finanzamt aber das Kalenderjahr für die Steuerberechnung zu Grunde lege. Er habe bereits einen Antrag bei der Finanzbehörde gestellt, um dies in Einklang zu bringen. Auch andere Zünfte in der Umgebung würden dies so praktizieren.