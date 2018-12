Aichhalden Zuhörer öffnen ihre Herzen für die Musik

Den Zuhörern fiel es nicht schwer, ihrem Aufruf, die Herzen für die Musik zu öffnen, nachzukommen. Voller Andacht und Ehrfurcht erklang das alte Adventslied "Maria durch ein Dornwald ging", zuerst mit einer Stimme, dann zwei- und schließlich dreistimmig gesungen, bei jeder Strophe mit kunstvolleren Begleitstimmen.

Mit "Eternal Source of Light Devine" von T. F. Händel brachten die beiden Sopranistinnen, begleitet von Karolin Schork am E-Piano, ihre Stimmen mit herrlicher Dynamik zum Leuchten: Immer wieder wurde aus dem Wechselgesang ein wunderschöner Zusammenklang.

Mit kraftvollen Akkorden und Läufen, aber auch ruhigen Takten, gestaltete die Pianistin bei der "Aria per respirare" von Giovanni Allevi eine Arie, die durch ihre freudvolle Melodik faszinierte. In Umrissen war die Melodie von "Noël" zu erkennen.

Das folgende Wiegenlied "Lullaby" von Billy Joel in englischer Sprache wurde mit weichem Sound und schönsten Harmonien fast zu einem Engelsgesang. Mit zartem Bedacht gingen die Sängerinnen auch mit dem bekannten Lied "Little Drummer Boy" um, in das sie noch das Hirtenlied "Noël, Noël" einflochten. Ihre Interpretation war bis in die letzte Nuance ausgefeilt.

Mit der musikalischen Meditation "Ad Gureh Namé" von Deval Premal folgten die Sängerinnen dem Aufruf zur Besinnung. Die Pianistin ließ in ihrem Vorspiel gleichsam die Töne von den Händen tropfen. Erst unisono, verzweigte sich der Gesang, meditativ und ausdrucksvoll und begleitet von weichen Pianoklängen, schließlich zur strahlenden Mehrstimmigkeit.

Freudig erklang der Titel "Joyful, joyful" aus dem Film Sister Act. Jede Sängerin gestaltete ihr Solo in ihrem Stil, so dass in diesem Gospel auch rhythmische Jazz-Elemente Ausdruck der Weihnachtsfreude waren.

Ganz neu erlebten die Zuhörer "O Come all your Faithful", gesungen voller Sehnsucht und Innigkeit in verschiedenen Sprachen.

Vor dem Schlussgesang "All I Want for Christmas is You" von Mariah Carey dankte Sinnika Kimmich dem Publikum für den hervorragenden Besuch. Ihr Dank ging auch an die Kirchengemeinde und die Mesnerin wie auch an Tontechniker Johannes Menge und Lichttechniker Jürgen Messerschmitt.

Mit ihren wunderschönen Stimmen loteten die drei hochtalentierten Musikerinnen schließlich bei dem amerikanischen Popsong alle Nuancen in Ausdruck und Tongebung aus. Die tief berührten Zuhörer dankten mit stehendem Applaus und erhielten noch drei Zugaben, darunter der Andachtsjodler und "Oh, Holy Night".