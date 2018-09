Aichhalden (sw). Nicht nur auf den Feldern, sondern auch direkt am Radweg zwischen Aichhalden und Sulgen, zwischen der "Bruck" und "Ganters Kreuz" (Foto), waren in den Nächten wohl einige Wildschweine aktiv. Die Schwarzkittel waren beobachtet worden, wie sie aus dem am Mittwoch abgeernteten Maisfeld östlich der Straße kommend, diese überquerten. Auf der Suche nach geeigneter Nahrung durchpflügten die Tiere aber auch den Wiesenrand am Radweg. Im Herbst werden von den Tieren oft Wiesen speziell auf der Suche nach eiweißhaltigem Futter aufgebrochen. Als Ergänzung ihrer Nahrung suchen sie Engerlinge, Würmer und Schnecken, die sie unter der Grasnarbe finden.