Aichhalden Weltrekord mit "Böhmischer Traum"

Unter seiner Ägide habe der Verein zahlreiche musikalische Erfolge verbuchen können – beispielsweise erfolgreiche Wertungsspiele und zahlreiche gelungene Doppelkonzerte.

Auch an Kurioses erinnerte sich der Vorsitzende. So habe der Dirigent die Spieler bei einer Marschmusikprobe mit Dachlatten über den Schulhof geschickt und prompt beim Marschmusikwettbewerb gewonnen. Klatschnass geschwitzt bei 35 Grad in voller Montur habe der Verein in Winzeln beim Kreismusikfest mit der schnellsten Interpretation des böhmischen Traums in zwei Minuten und 29 Sekunden einen Weltrekord aufgestellt.

Unzählige Male habe der Dirigent den Weg von Bühlingen nach Aichhalden gemacht, denn gerade bei vermeintlich banalen Auftritten zeigte sich seiner Ansicht nach die Klasse einer Kapelle.

Im Namen aller Musiker bedankte sich der Vorsitzende bei Volker Braun für dessen Engagement, seinen Idealismus und unermüdlichen Einsatz. Mit ihm gehe nicht nur ein Dirigent, sondern auch ein Freund. Auch in Zukunft stünden ihm alle Türen offen.

Einen speziellen Dank richtete Wilhelm an seine Frau Barbara, die ebenfalls ein Teil des Musikvereins geworden sei, wie überhaupt die ganze Familie sehr eng mit Aichhalden verbunden gewesen sei.

Mit der Überreichung eines Fotobuches verknüpfte der Vorsitzende die Bitte, die Aichhalder Zeit in schöner Erinnerung zu behalten. Außerdem durfte der scheidende Dirigent einen Gutschein für eine Reise mit Frau nach Hamburg mit Besuch eines Konzerts in der Elbphilharmonie entgegen nehmen.

Die Laudatio des Vorsitzenden quittierte der Dirigent mit Humor. Er dankte dem Vorsitzenden für das gute Miteinander und dem Publikum für den guten Konzertbesuch. Bei so vielen schönen Begegnungen falle es ihm nicht leicht, loszulassen. Endgültig verabschiedet wurde er mit seinem Wunschtitel "Der Student ging vorbei", den er nicht mehr bis zum Schluss dirigierte.

Ein Trostpflaster hielt der Vorsitzende für die Musiker und die anhaltend applaudierenden Besucher bereit. Dank Volker Brauns Mithilfe konnte mit dem gebürtigen Niederländer Jan Willems, wohnhaft in Villingen, ein kompetenter neuer musikalischer Leiter gefunden werden.