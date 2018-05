Aichhalden Weitere Meinungen zur Gemeinde noch immer gefragt

Bei der Veranstaltung am 25. April konnten die Bürger Herausforderungen, Chancen, Bedürfnisse und Wünschen für die zukünftige Gestaltung und Entwicklung der Gemeinde benennen (wir berichteten). "Was ist die Identität, das Besondere an Aichhalden/Rötenberg? Was stört Sie an Aichhalden/Rötenberg? Wo sehen Sie konkrete Verbesserungsmaßnahmen? Welche Projektideen sollten weiterverfolgt werden?" – Mit diesen vier Fragen hatte die Gemeinde zu Beginn der Veranstaltung der thematische Rahmen des Abends gesetzt. Insgesamt hatten sich die teilnehmenden Bürger sehr zufrieden mit der Gemeinde Aichhalden/Rötenberg gezeigt. Die im Rahmen der Veranstaltung durchgeführte Umfrage ergab, dass 87 Prozent der Teilnehmer die Lebensqualität in der Gemeinde als gut oder sehr gut bewerten.

Den größten Handlungsbedarf sehen die Teilnehmer in den Feldern "Einzelhandel, Versorgung & Gesundheit", "Tourismus & Freizeit" und "Mobilität & Verkehr".

Nach Mitteilung der Gemeinde werde eine ausführliche Dokumentation der Veranstaltung derzeit erarbeitet und anschließend dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt. Während der Bürgerwerkstatt konnten die Teilnehmer ihre Meinung zu Aichhalden zusätzlich über einen Fragebogen äußern. Wer bei der Bürgerwerkstatt verhindert war und noch Ideen und Anregungen abgeben will, erhält ihn auch per Mailanfrage bei der Gemeinde.