Aichhalden Weitere Gruppenräume im Kinderhaus nötig

Auch in Rötenberg erhöhter Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren

Gemäß der Bedarfsumfrage zeigt sich im Ortsteil Rötenberg ein erhöhter Bedarf nach Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Diese Form wurde bisher nur in Aichhalden angeboten. Da allerdings dort keine freien Plätze mehr zur Verfügung stünden, schlage die Verwaltung die Einrichtung einer Kinderkrippe vor. Eine Begehung mit den Fachbehörden habe es noch nicht gegeben. Er gehe jedoch davon aus, dass auch in der Einrichtung in Rötenberg für eine Genehmigung bauliche Maßnahmen umgesetzt werden müssten. Hier kalkuliere die Verwaltung mit Kosten von 30 000 Euro. Die Fördersumme betrage 2000 Euro pro U3-Kind und werde für maximal zehn Plätze gewährt, informierte der Schultes. Die Gruppe soll ebenfalls im Frühjahr 2018 in Betrieb gehen und für eine Entlastung in Aichhalden sorgen. Laut Lehrer liegt der Personalbedarf bei zwei Fachkräften mit einem Kostenaufwand von circa 95 000 Euro. Inwieweit die bestehende Halbtagesgruppe für Kinder ab zwei Jahren eingebunden werden kann, müsse in einem Gespräch mit der evangelischen Kirchengemeinde geklärt werden, erläuterte der Bürgermeister.

Einstimmig befürwortete das Ratsgremium, im Kinderhaus Aichhalden und Kindergarten Rötenberg wie von der Verwaltung vorgeschlagen jeweils eine weitere Gruppe einzurichten und die Kosten für die Baumaßnahmen wie zusätzlich entstehende Personalkosten im Haushaltsplan 2018 einzustellen.