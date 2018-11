Aichhalden. Der Sozialverband VdK lädt seine Mitglieder am Samstag, 1. Dezember, zu einer Weihnachtsfeier ins "s’Café" in Rötenberg ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Neben einem unterhaltsamen Programm sorgen an diesem Nachmittag wieder die "Fröhlichen Handregler", Max Rapp und seine Frau Marlene aus Locherhof, für Unterhaltung. Wer einen Fahrdienst hin zur Feier und wieder zurück benötigt, kann diesen Helga Rahner, Telefon 07422/ 5 26 26, anmelden.