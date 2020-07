Aichhalden Wegen Baustelle mehr Verkehr im Aichhalder Loch

Eng und schmal, zudem Haarnadelkurven: Das hält viele Autofahrer dennoch nicht davon ab, das Aichhalder Loch als Abkürzungsstrecke für die Bundesstraße 462 über Schramberg zu nutzen - vor allem dann, wenn das Navigationsgerät aufgrund von Staus in Schramberg speziell auf diese schnelle Umfahrung hinweist.

Die Gemeinde Aichhalden will deswegen gerade genau wissen, wie viele Fahrzeuge tatsächlich durch das "Loch" fahren und hat am Montag ihre Geschwindigkeitsmesstafel aufgestellt, die kurz oberhalb der Aichhalder Mühle talwärts fahrende Autos nicht nur bei über 50 Stundenkilometern mit "zu schnell" warnt, sondern auch den Verkehr in beide Richtungen zählt. Was die Tafel allerdings nicht kann: feststellen, ob es sich um lokalen Verkehr handelt oder um überörtlichen. Doch Anwohner und Beobachter bemerken: Es sind immer mehr Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die auf der Strecke unterwegs sind – oder versuchen auf ihr unterwegs zu sein.