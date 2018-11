Aichhalden Wechsel vom Rasen in die Halle

Die Bambini der Spielgemeinschaft trainieren ab 9. November freitags von 16.45 bis 18 Uhr in der Josef-Merz-Halle in Aichhalden.

Der Jahrgang 2011 der F-Jugend startet am Mittwoch 7. November von 17 bis 18.15 Uhr in die Hallensaison, der Jahrgang 2010 von 18.15 bis 19.30 Uhr, jeweils in der Josef-Merz-Halle.

Die E-Jugend trainiert ab sofort montags von 17 bis 18.30 Uhr in Rötenberg, sowie donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr in Aichhalden.

Die D-Jugend wird montags von 18.30 bis 20 Uhr und mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr in Rötenberg trainieren. Da in den nächsten Wochen noch Feldspiele anstehen, ist der Hallentrainingsbeginn derzeit noch nicht festgelegt.

Bei A-, B-, und C-Jugend sind Hallentermine und Wechselzeitpunkt noch offen.

