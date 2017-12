Aichhalden Walzer, Märsche und Musicalmelodien

Aichhalden. Deshalb soll beim Konzert in diesem Jahr den Zuschauern wieder eine ansprechende Auswahl von Musikstücken präsentiert werden.

Das Programm wird durch das Vororchester unter der Leitung von Stefanie Flaig eröffnet. Mit "Spitfire Concert March" startet das Vororchester schwungvoll in den Konzertnachmittag. Anschließend tritt Corinna Dold als Solistin in "Counting Stars" gesanglich in den Vordergrund. Mit dem Schlussstück "Uptown Funk" von Bruno Mars rundet das Vororchester den ersten Programmteil ab.

Das Hauptorchester beginnt seinen Programmteil mit der Fanfare "Mother Earth". Der erst im vergangenen August verstorbene amerikanische Komponist David Maslanka schrieb dieses Musikstück als musikalische Botschaft mit der Aufforderung, unsere Mutter Erde besser zu behandeln. Das musikalische Schaffen von Maslanka war laut Mitteilung in starkem Maße durch seine große Liebe zur Natur geprägt.