Aichhalden Wahlkampf an der Schule

Erfreulicherweise kam es so zu einer "echten" Wahl, von der alle Schüler regen Gebrauch an der Wahlurne machten, heißt es in einer Mitteilung.

Bei der ersten Schülervollversammlung durften sich die neu gewählten Klassensprecher der Klassen 5 bis 9 als Schülermitvertretung (SMV) der Schule präsentieren. Außerdem stellten sich die Kandidaten der Schülersprecherwahl vor: Leo Bertsche und Luca Kendl (beide Klasse 8) sowie Cosima Schmid und Lorenz Roming (beide Klasse 9) begaben sich in den Wahlkampf. In der Vollversammlung stellten alle Kandidaten ihr Programm vor und mussten den Fragen der Schüler Rede und Antwort stehen, was sie ausgezeichnet lösten.

Die Wahl fand zwei Tage später statt, wobei an der GWRS die Grundsätze einer demokratischen Wahl gelten: Gewählt wurde geheim in Wahlkabinen, anschließend wurde die Stimmabgabe in die Wahlurne von älteren Schülern und den Verbindungslehrkräften überwacht.