Aichhalden wählt: So läuft eine Bürgermeisterwahl mit nur einem Kandidaten ab

So läuft eine Bürgermeisterwahl mit nur einem Kandidaten ab

1 Die Bürgermeisterwahl in Aichhalden findet am Sonntag, 6. April, statt. Foto: Stein

Amtsinhaber Michael Lehrer ist der einzige Bewerber bei der Bürgermeisterwahl in Aichhalden – aber nicht die einzige Option der Wähler. Wie eine Wahl mit nur einem Kandidaten abläuft und welche Szenarien dabei möglich sind.









Wenn am Sonntag, 6. April, in Aichhalden gewählt wird, steht mit Michael Lehrer nur ein einziger Kandidat auf dem Wahlzettel. Um diesen zu wählen, müssen die Wähler den Namen auf dem Stimmzettel ankreuzen oder „auf sonst eindeutige Weise als gewählt kennzeichnen“. Das erläutert Hauptamtsleiterin Fabienne Legler auf Anfrage unserer Redaktion. Der Wähler kann den Stimmzettel auch ohne Kennzeichnung abgeben, was ebenfalls als Stimme für Lehrer gewertet wird.