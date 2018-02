Aichhalden Vorstellung von der Hölle wandelt sich

Aichhalden-Rötenberg. Isabelle Kraft und Tobias Becker waren es, die in einem 60-minütigen Livestream ihre Gedanken im Internet kundtaten, was dann auch mittels Laptop und Beamer an eine Leinwand im Milchhäusle Rötenberg projiziert wurde.

Eingeladen hatte wie auch bei den vorherigen Angeboten der Christliche Verein junger Menschen (CVJM) Rötenberg. Skizziert wurden die unterschiedlichen Ansichten, wie denn die Hölle aussehe – die Vorstellungen reichten von kalt und düster bis hin zu feurig und heiß.

Abstimmung im Internet