Aichhalden Von unverhofften Vaterfreuden...

Aichhalden-Rötenberg. Der Theatergruppe des SV Rötenberg unter der Regie von Sissi Joos war es bestens gelungen, mit ihrem ausgewählten schwäbischen Schwank von Bernd Gombold die Zuschauer mehr als drei Stunden lang prächtig zu unterhalten. Damit hatte SVR-Vorsitzender Stefan Wiedmann bei seiner Begrüßung nicht zu viel versprochen. Dass das Schauspielteam schon zum 46. Mal sein Können zeige, erfülle ihn und den Verein mit Stolz. Denn eine Weihnachtszeit ohne Theater sei für viele Rötenberger nicht denkbar. Gerade in dieser Zeit, die eigentlich der Familie gehöre, widmeten sich die Bühnenakteure mit großem Engagement den Proben, hob Wiedmann hervor.

Wie doch ein Baby wie in dieser turbulenten Geschichte die heile Welt in einem Dorf aus den Angeln heben kann. Da kommt die Bürgermeister-Frau Christa Himmelreich (Steffi Falter) gut erholt und schlank aus der Kur zurück und schon wird gemunkelt, sie könnte schwanger gewesen sein. Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass sie am Bahnhof durch die Verwechslung der Koffer plötzlich Nachwuchs mit nach Hause bringt und Landstreicher Theo (Ralf Eckert) mal wieder sein Heimatdorf besucht. Ihm wird nachgesagt, dass immer wo er auftaucht, etwas Verrücktes passiert oder jemand ein Kind bekommt.

Bürgermeister Hans Hermann Himmelreich (Michael Huuck) sieht sich und seine Frau schon im Knast, wenn die Kindesentführung rauskommt. Und schon steht Polizeirevierleiter Pius Schellenbrink (Janosch Meng) im Rathaus und ermittelt. Der arbeitsscheue Bauhofarbeiter Peter (Martin Scheerer) denkt viel lieber an die Mittagspause und den Feierabend, und versucht mit gesammeltem Müll eine Gehaltserhöhung herauszuschinden.