Aichhalden Von Seemännern und Rockstars

Aichhalden-Rötenberg. Der Vorsitzende Bernd Rehfuß begrüßte die Gäste mit einem kleinen Adventsgedicht in der Turn- und Festhalle und wünschte Besinnlichkeit und Ruhe für die bevorstehende Adventszeit.

Mit den "Highlights aus Jurassic Park" eröffnete das Jugendorchester Hardt-Rötenberg-Waldmössingen unter der Leitung von Madeleine Geiger das Konzert. Mit kraftvollen Klängen, aber ebenso sanften Harmonien, erweckten sie die Dinos wieder zum Leben. Weiter ging es mit einem "Mamma mia"-Medley von Abba. Mit Welthits wie "Dancing Queen", "SOS" und "The Winner Takes it all" versetzten die jungen Musiker ihr Publikum zurück in die Zeit der Plateau-Schuhe und Schlaghosen. Trotz bescheidener Besetzung entwickelte das tiefe Blech ein unglaubliches Klangerlebnis.

Märchenhaft wurde es mit "Beauty and the Beast", der Filmmusik von "Die Schöne und das Biest". Miriam Müller verzauberte gleich einer Märchenprinzessin mit ihrem virtuosen und zugleich sanften Saxofon-Solo. Ausruhen war für die Musiker nicht drin, denn "The Show Must go on". Mit "Highlights from the Greatest Showman" bewiesen sie, dass "Erfolg auf Mut" beruhe.