Aichhalden Vier Tage im steten Austausch

Am Dienstagabend oblag es dem Freitags-Hauskreis, das Programm zu gestalten. Es handelte von Ruth, die in der Fremde Heimat findet – und das am Tiefpunkt ihres Lebens, nachdem ihr Mann verstorben war.

Arbeit in Kleingruppen

Am Mittwoch führte der Posaunenchor Rötenberg durch den Abend. Es ging um Daniel, dessen Freunde in der Verfolgung standhaft geblieben waren und sich weigerten, das goldene Bild von König Nebukadnezar anzubeten. Am dritten Tag, donnerstags, führte der örtliche Kirchengemeinderat mit dem Thema "Jona – Gott will alle" durch den Abend. Jona, "Prophet wider Willen", versuchte, sich Gottes Willen zu widersetzen.