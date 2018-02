Aichhalden Vier Forscherteams bei Wettbewerb

Die beiden Jüngsten der Forschergruppe um Sebastian Haag nahmen sich das Fachgebiet Chemie vor. Lucina Hils und Matthias Herzog aus der sechsten Klasse beschäftigten sich mit der Frage, ob Gummibärchen als Klebstoff herhalten können. Im flüssigen Zustand der Gummibären drängte sich die Frage auf, ob die Haftkraft im Vergleich zum empfohlenen Klebstoff größer ist. Beim derzeitigen Stand ihrer Forschungen lässt sich sagen, dass bei Moosgummi der Heißkleber längere und bessere Verbindungen hervorbringt.

Den beiden 13-jährigen Leo Bertsche und Linus Kiesel gingen die Lautstärkeermahnungen durch Lehrkräfte auf die Nerven. Sie wollten deshalb wissen, mit welchen Materialien sich der Nachhall im Hauptschulgebäude in Aichhalden verringern lässt. In ihrem Modell konnten die beiden Messungen mit Eierschachteln, Schaumstoff und Teppich durchführen. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass Teppich am meisten des Lärms schlucken kann. Zu welchen Neuerungen im Schulhaus ihre Ergebnisse führen, bleibt abzuwarten, heißt es in der Mitteilung weiter.