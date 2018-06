Aichhalden Viel Positives mit einigem "Aber"

Beim Zunftball habe die Narrenzunft alles aufgeboten, um den Besuchern ein unterhaltsames Programm zu bieten. Gegenüber dem Vorjahr sei die Zuschauerzahl um rund 100 gesunken. "„Wo waren die?", blickte Hörl fragend in die Runde. Ein ähnliches Bild zeichnete der Zunftmeister beim Hexenball in der Festplatzanlage, den er sich gerne mal wieder in der Josef-Merz-Halle wünscht. Den Umsatzrückgang konnte Gildemeister Tobias Haas erklären. Zwei eingeladene Vereine seien nicht erschienen und durch die kurze Fasnet habe es mehrere Konkurrenzveranstaltungen gegeben.

Auch beim "tollen Umzug" am Fasnetsmontag zählte der Zunftchef trotz bestem Wetter weniger Gäste an der Straße als sonst. Dies nicht, weil die Mitglieder immer älter würden, sondern weil die Mittelschicht fehle. Die Narrenzunft Hardt habe älteren, nicht mehr ganz so sportlichen Hästrägern eine Möglichkeit geboten, am Umzug teilzunehmen. "Von alleine wären die nie mitgelaufen", sieht Hörl die Narrenzunft Aichhalden in der Pflicht, auch ein solches Angebot zu unterbreiten. Des Weiteren brauche es mehr Besenwirtschaften und Hütten, damit die Umzugsteilnehmer einkehren könnten, weil in der Halle zu wenig Platz sei. Andernorts würden die Gast gebenden Zünfte sogar die Gebühr für die Schankgenehmigung übernehmen.

Das Narrentreiben in der Josef-Merz-Halle nach dem Umzug, erstmals mit "Open End" und ohne Lumpenball, werde so beibehalten, zog der Narrenchef ein positives Fazit der Änderung.