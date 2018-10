Aichhalden "Unverzichtbare Arbeit an der Basis"

Aichhalden. In seiner Festrede in der "Aichhalder Mühle" ging der Kreisvorsitzende und CDU-Landtagsabgeordnete auch auf "die aktuell so unruhigen Zeiten" ein, wobei mehr auf dem Spiel stehe als die aktuellen Umfragewerte. "Wie können wir die Stabilität in unserem System erhalten?", nannte er die zentrale politische Herausforderung.

Nur mit stabilen, engagierten Parteien und mit der Mitarbeit ihrer Mitglieder sei dies möglich, postulierte der Kreisvorsitzende der Christdemokraten. "Wir brauchen wertegebundene, starke Volksparteien. Das spüren wir in diesen so unsicheren Zeiten ganz besonders", sagte er und ergänzte: "Das sind wir diesem Staat, dieser Demokratie schuldig." Als seinen persönlichen Antriebsmotor bezeichnete Stefan Teufel seinen Einsatz im Landesparlament, "bei dem ich seit Jahren daran arbeite, gleiche Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu verwirklichen. Und ich kann sagen, dass dieses Eintreten Wirkung zeigt."

So betrachtet es Teufel als Erfolg, dass "wir im Doppelhaushalt 2018/19 eine weitere Stärkung des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum erreichen konnten und so Strukturverbesserungen in den Kommunen fördern können."