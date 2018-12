Aichhalden Unimog wird durch zwei neue Fahrzeuge ersetzt

Nach Auskunft von Bauhofleiter Wolfgang Haberstroh verursachte der alte Unimog, Baujahr 1999, in jüngster Zeit gleich mehrere Reparaturen. Dieser müsse jetzt abgegeben werden und sei nicht mehr zeitgemäß. Da er fast nur im Winter in Einsatz komme, sei er in der Beschaffung und Abschreibung zu teuer.

Der dafür ausgewählte Traktor habe nicht nur den Vorteil, ganzjährig eingesetzt zu werden. Er sei außerdem leicht zu bedienen und könne von jedem mit der Fahrerlaubnis B gesteuert werden, betonte Haberstroh.

Während Bürgermeister Michael Lehrer davon wusste, dass manche Kommunen auf den Unimog schwören, andere ihn aber ausmustern, herrschte im Rat überwiegend Einigkeit, diesen Strategiewechsel vorzunehmen, zumal im Jahre 2019 noch ein neues Schmalspurfahrzeug für rund 120 000 Euro beschafft werden kann. Für Rat Uwe Scheerer war der Wechsel vom Unimog zum Traktor diskussionslos.

Einstimmig vergab der Gemeinderat den Auftrag an die Firma Heckele aus Trichtingen.