Aichhalden Unbekümmert miteinander spielen

Die Arbeitslosigkeit in Brasilien, so stellt die Aichhalderin fest, habe in den vergangenen Monaten noch mehr zugenommen, und damit verbunden auch die Armut sowie die Kluft zwischen Armen und Reichen, die ja oft genug Ursache für Neid, Hass und Gewalt in der Welt sei.

"Ich könnte jeden Tag ein ganzes Buch schreiben über all die Familien und die vielen Schicksale der Menschen, die zu uns kommen und vor allem um etwas zum Essen bitten. Dabei liegen uns die vielen alleinerziehenden Mütter mit den kleinen Kindern besonders am Herzen – sie tragen ja am wenigsten Schuld an der Situation. Gott sei Dank können wir immer wieder helfen und unterstützen", schreibt die Missionsschwester.

Während sie diese Zeilen in die Heimat schreibe, höre sie vom Spielplatz her das fröhliche und ausgelassene Toben der Kinder. Sie spielten ganz froh und unbekümmert, dächten nicht an all die Probleme, die ihre Familien hätten. 213 Kinder hätten in diesem Jahr in ihrer Einrichtung betreut werden können.